Incidente sulla A29: muore Cosimo Accardi, amante del ciclismo

Incidente mortale in provincia di Trapani: Cosimo Accardi, noto ciclista alcamese, muore in uno schianto sulla A29.

Un’altra tragedia si è verificata nelle strade della provincia di Trapani, causando la morte di un noto ciclista alcamese. Si tratta di Cosimo Accardi, 46 anni, conosciuto nell’ambiente del ciclismo amatoriale per aver gestito con successo un gruppo sportivo per molti anni.

L’incidente mortale è avvenuto lungo l’autostrada A29, all’altezza dell’innesto per Trapani e lo svincolo di Gallitello, in direzione Mazara del Vallo. Accardi ha perso il controllo della sua Toyota Corolla e si è schiantato contro il guard-rail, perdendo la vita sul colpo. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare, ma sembra che non siano stati coinvolti altri veicoli. L’urto ha provocato gravi danni all’addome della vittima.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Alcamo e la polizia stradale, che hanno atteso l’arrivo del magistrato di turno per le indagini.

Cosimo Accardi era una figura molto apprezzata nel mondo dello sport, in particolare nel ciclismo amatoriale. Per anni ha gestito con suo padre il gruppo sportivo Atala Ofmega, ottenendo grandi successi. La famiglia Accardi organizzava anche eventi ciclistici, come la gara cittadina e la Alcamo-Gibellina-Alcamo, che si svolgevano in occasione della festa di San Giuseppe Lavoratore.

La comunità di Alcamo è in lutto per la perdita di Cosimo Accardi, un uomo dedicato allo sport e molto amato. La sua morte rappresenta una grande tragedia per tutti coloro che lo conoscevano e ammiravano la sua passione per il ciclismo.

