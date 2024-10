Antonio De Luca ha presentato un ddl contro discriminazioni LGBT

Il capogruppo del Movimento Cinque Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana, Antonio De Luca, ha presentato un disegno di legge volto a rafforzare la tutela dei diritti delle persone LGBT e intersex nell’isola. Il provvedimento, costituito da dieci articoli, rappresenta un’estensione della legge regionale n. 6 del 2015, anch’essa promossa dal M5S, che mirava a contrastare le discriminazioni fondate su orientamento sessuale e identità di genere. L’obiettivo attuale, ha dichiarato De Luca, è “colmare le lacune legislative ancora presenti”, soprattutto in ambito lavorativo e scolastico, dove persistono ingiustizie e atti di esclusione. Secondo De Luca, nonostante i progressi compiuti e il ruolo pionieristico della Sicilia nella legislazione sui diritti LGBT, molte persone continuano a subire discriminazioni, anche a livello occupazionale.

Il ddl prevede un insieme di misure di sensibilizzazione e intervento, a partire dal settore educativo, con programmi di formazione rivolti al personale scolastico per prevenire fenomeni di bullismo e cyberbullismo, promuovendo così pari opportunità nelle scuole siciliane. La Regione, inoltre, si impegna a sostenere manifestazioni culturali che incoraggino la comprensione e il rispetto verso le differenze di orientamento sessuale e identità di genere, rivolgendosi sia alla cittadinanza sia al settore economico.

In ambito lavorativo, il disegno di legge propone percorsi per facilitare l’inserimento professionale di persone vittime di discriminazione, prevedendo supporto per la creazione di nuove imprese e riconoscendo un’importanza primaria al merito e alla professionalità. In ambito socio-sanitario, invece, il ddl si concentra sulla formazione del personale per favorire l’accesso senza discriminazioni ai servizi sanitari e assistenziali, con particolare attenzione alla dignità e al rispetto delle identità personali.

La proposta di legge si impegna anche nella lotta alla violenza verso le persone LGBT e intersex, attraverso il sostegno a servizi di accoglienza per le vittime di violenza e la partecipazione della Regione come parte civile in eventuali procedimenti giudiziari. Nell’ambito della comunicazione, infine, il disegno di legge affida al CORECOM il compito di monitorare i contenuti trasmessi sui media locali e di sensibilizzare il pubblico sui rischi dei comportamenti discriminatori.

