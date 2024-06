Fondo per i beni culturali in Sicilia, destinati 182 milioni di euro

Il Fondo di sviluppo e coesione destina 182 milioni di euro per oltre trenta interventi sui beni culturali in Sicilia. L’accordo, siglato dal presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, mira alla valorizzazione, conservazione e restauro del patrimonio culturale dell’isola. Francesco Paolo Scarpinato, assessore ai Beni culturali, ha definito il finanziamento “un’occasione unica per la salvaguardia e la promozione della ricchezza storica, artistica e culturale siciliana”.

Tra i principali interventi a Palermo, 15 milioni di euro sono destinati al restauro del Teatro Politeama, 3 milioni per l’itinerario del Decò e del Liberty, con specifici restauri a Casa Savona, Villino Ida Basile e Villino Florio all’Olivuzza. Inoltre, 1 milione sarà investito per la fruizione della Real Casina Cinese e il restauro del giardino storico. In provincia di Palermo, 1,2 milioni sono destinati al restauro delle navate del Duomo di Monreale e 1,1 milioni per il Duomo di Cefalù.

A Catania, 6 milioni andranno alla riqualificazione di Castello Ursino, 1,5 milioni al restauro della Cattedrale e 5 milioni per l’ex Manifattura Tabacchi. A Siracusa, 2,3 milioni sono previsti per il restauro delle torri del Castello Maniace e altrettanti per il Tempio di Apollo. In provincia di Ragusa, 5 milioni sono destinati al Parco archeologico di Kamarina e oltre 1 milione alla musealizzazione del “Relitto delle Colonne”. Scicli vedrà 8 milioni investiti nella riqualificazione del quartiere rupestre di Chiafura.

A Enna, 7 milioni sono stanziati per la rocca di Gagliano Castelferrato e 6,4 milioni per la Villa Romana del Casale a Piazza Armerina. A Messina, 16 milioni sono destinati alla rifunzionalizzazione della cittadella della Cultura e 6 milioni per la musealizzazione del relitto di Capistello a Lipari. In provincia, ulteriori fondi sono assegnati a vari progetti di restauro a Motta d’Affermo, San Marco d’Alunzio e altri.

A Caltanissetta, 2 milioni sono destinati alle Mura Timoleontee e 4 milioni al castello Manfredonico di Mussomeli. Ad Agrigento, 6 milioni sono previsti per il museo Pietro Griffo e 4 milioni per il complesso monumentale di Santo Spirito. A Trapani, 1,5 milioni sono stanziati per la Tonnara di Favignana, 3 milioni per un visitor center a Gibellina e 1,4 milioni per il castello arabo-normanno di Castellammare del Golfo.

