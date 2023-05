Sequestrati tre video giochi irregolari in un locale di Palermo

Operazione delle Fiamme Gialle contro il gioco illegale a Palermo.

I Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno effettuato un’operazione contro l’abusivismo e l’illegalità nel settore delle “manifestazioni a premio”. Durante i controlli, è stato scoperto che all’interno di un locale nel quartiere Guadagna erano installati tre apparecchi da gioco in modo irregolare.

Gli agenti del 2° Nucleo Operativo Metropolitano, insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno accertato che il locale era abusivo in quanto forniva alimenti e bevande senza le autorizzazioni necessarie. Inoltre, le apparecchiature da gioco presenti non avevano il nulla osta della Questura e non erano collegate alla rete telematica dell’ADM.

Di conseguenza, i Finanzieri hanno proceduto al sequestro amministrativo dei tre video giochi e hanno comminato le relative sanzioni amministrative. Le sanzioni possono arrivare fino a un massimo di 50.000,00 Euro per ogni apparecchio da gioco, mentre il locale stesso è stato sequestrato in base all’articolo 7 della Legge Regionale 28/99, che prevede una sanzione amministrativa fino a 15.493,00 Euro per la mancanza di Comunicazione di Inizio Attività.

L’attività svolta dalle Fiamme Gialle nel settore del gioco e delle scommesse mira principalmente a contrastare l’infiltrazione della criminalità e a proteggere i giocatori che potrebbero essere attratti da offerte di gioco illegali e prive di garanzie.

© Riproduzione riservata.