Assegnazione lotti PIP a Brolo: domande entro l’8 novembre

È stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Brolo il bando per l’assegnazione delle aree destinate ad attività produttive nella zona PIP di contrada Sirò. Il bando riguarda la cessione in proprietà di terreni edificabili destinati ad attività artigianali e industriali. Nello specifico, sono disponibili sei lotti per un’area totale di 9.000 metri quadrati, comprensiva delle strutture edificate.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato per le ore 12 di venerdì 8 novembre. La partecipazione è riservata a imprese artigiane, industriali, aziende, consorzi e società consortili. Gli interessati dovranno allegare alla domanda tutti i documenti richiesti dal bando, disponibili sul portale del Comune.

Il sindaco di Brolo, Giuseppe Laccoto, ha espresso soddisfazione per il raggiungimento di questo obiettivo: “Abbiamo finalmente sbloccato una situazione molto complicata per la quale sono state necessarie diverse interlocuzioni con il Ministero competente e il Consorzio Autostrade per consentire gli espropri necessari”. Laccoto ha sottolineato l’importanza di questo passaggio per il futuro economico della comunità, evidenziando le opportunità di lavoro che queste iniziative possono offrire alla popolazione locale.

La pubblicazione del bando rappresenta un passo significativo per l’economia di Brolo, consentendo alle imprese del territorio di accedere a nuove opportunità di sviluppo e crescita in una zona strategica per le attività produttive. Il progetto, secondo quanto dichiarato dal primo cittadino, si inserisce in un più ampio piano di rilancio economico che mira a incentivare la presenza di realtà imprenditoriali sul territorio comunale, favorendo al contempo l’occupazione e il benessere della comunità.

