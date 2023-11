Appello unanime dei medici a Taormina: “Meno Burocrazia”

Nel contesto del XVI Pneumomeeting a Taormina, centinaia di specialisti, principalmente pneumologi, si sono uniti in un appello unanime alle istituzioni. La richiesta chiara è quella di ridurre la burocrazia nel settore sanitario. L’obiettivo è tornare a concentrarsi sulla cura dei pazienti e sul miglioramento del rapporto medico-paziente.

Secondo i medici presenti all’evento, l’eccesso di documentazione, compilazione di schede, formulari e procedure amministrative sta limitando la capacità dei medici di dedicare il tempo necessario alla cura dei pazienti. L’appello è stato lanciato durante il XVI Pneumomeeting, organizzato da importanti figure come Salvatore Privitera, Salvatore Bellofiore, Riccardo Giuliano, Mario Schisano e Carlo Vancheri.

L’evento ha visto la partecipazione di pneumologi e altri specialisti provenienti da tutta Italia. Tra gli ospiti illustri, l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha condiviso le lezioni apprese dalla pandemia di COVID-19. Ha sottolineato l’importanza di fornire informazioni alla popolazione attraverso canali dedicati, coinvolgere attivamente gli utenti e creare un Patto di cura.

Il premio Pneumomeeting 2023 è stato assegnato a Guido Bertolaso per il suo contributo alla medicina e alla scienza. Durante il congresso, sono state affrontate varie tematiche legate alle malattie respiratorie, comprese nuove scoperte scientifiche e terapie per patologie come asma, BPCO, disturbi del sonno e chirurgia toracica.

Lo Pneumomeeting ha fornito un importante spazio per il dialogo tra professionisti sanitari, trasmettendo messaggi chiari ed utili sia per gli operatori che per i decisori politici. L’attenzione è stata posta anche sui giovani e su tematiche attuali, inclusi corsi di aggiornamento e simposi sulle malattie rare del polmone e sulle patologie polmonari ostruttive.

