Trasporto medicale con i droni tra Patti e le Isole Eolie

Conclusi con successo i test definitivi per il trasporto di sangue e medicinali tramite droni tra Patti e le Isole Eolie, grazie alla tecnologia sviluppata da ABzero. La startup, nata come spin off della Scuola Sant’Anna di Pisa e parte del Polo Tecnologico Navacchio, ha ideato la Smart Capsule®, un contenitore medicale innovativo dotato di intelligenza artificiale e sensori avanzati per il mantenimento delle condizioni ottimali di trasporto di materiali sensibili come sangue e farmaci. La capsula è stata protagonista di una serie di voli sperimentali che hanno coinvolto tratte tra Patti, Vulcano e Lipari.

Durante queste missioni, oltre 300 km di volo sono stati effettuati in modalità BVLOS, ovvero al di fuori della linea visiva del pilota, grazie al supporto dell’intelligenza artificiale a bordo dei droni. Questa soluzione garantisce non solo la sicurezza del trasporto, ma anche il monitoraggio costante delle condizioni ambientali, assicurando l’integrità dei materiali trasportati. La fase di test ha permesso di collegare in modo efficiente la terraferma siciliana alle Eolie, confermando la fattibilità del progetto.

Fondamentale per la riuscita delle operazioni è stato il ruolo di EuroUSC Italia, che ha guidato il processo di autorizzazione secondo le normative di sicurezza richieste dall’Enac. EuroUSC ha applicato il protocollo Sora per l’analisi del rischio, garantendo la conformità con le regolamentazioni europee.

“Ringraziamo l’Enac per l’attento monitoraggio e la disponibilità al confronto” si legge nella nota diffusa da ABzero, sottolineando il supporto ricevuto dalle istituzioni locali e dal comando della Guardia Costiera di Milazzo, che ha fornito mezzi navali per garantire il successo del collaudo. Essenziale anche il contributo della Asp di Messina e dei sindaci di Patti e Lipari, che hanno reso possibile il progetto, ora pronto a rivoluzionare la logistica sanitaria nelle isole. Giuseppe Tortora, CEO di ABzero, ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti, affermando che “la Smart Capsule® permette di collegare la Sicilia con le Eolie in modo rapido e sicuro, migliorando sia la risposta alle emergenze sanitarie che le attività quotidiane degli ospedali”. – Immagini di repertorio.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo