Sinagra riconosciuta tra i comuni più virtuosi per il riciclo, 95,72% nel 2024

Palermo ha ospitato la presentazione del nuovo Dossier 2025 di Legambiente, dedicato ai risultati ottenuti dai comuni siciliani nella raccolta differenziata e nelle strategie di economia circolare. L’iniziativa si è svolta presso i Cantieri Culturali alla Zisa, nello Spazio Mediterraneo, e ha posto particolare attenzione ai Comuni Rifiuti Free, ossia quelli che hanno registrato una produzione di rifiuti indifferenziati inferiore a 75 chilogrammi per abitante.

Durante l’evento, i comuni che si sono distinti per l’adozione di strategie innovative nel riciclo integrato dei rifiuti e per le buone pratiche in ambito ambientale sono stati premiati. Tra questi figura il comune di Sinagra, che si è distinto per i risultati ottenuti nella raccolta differenziata. Nel 2023, infatti, il comune ha raggiunto il 93,88% di raccolta differenziata, pari a 774.250 chilogrammi di rifiuti gestiti. Nel 2024, il risultato è ulteriormente migliorato, arrivando al 95,72%, corrispondente a 804.548 chilogrammi.

Secondo quanto comunicato, questi risultati sono stati possibili grazie all’impegno collettivo dei cittadini di Sinagra e al lavoro degli operatori ecologici delle aziende incaricate del servizio.

Alla cerimonia di premiazione erano presenti il sindaco di Sinagra, Nino Musca, accompagnato dal vicesindaco Guglielmo Lacava e dall’assessore Marzia Mancuso. Il sindaco Musca, ricevendo il riconoscimento, ha partecipato a un intervento pubblico insieme agli altri primi cittadini premiati, condividendo l’importanza dell’impegno comune nella tutela ambientale.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁