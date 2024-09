Fondi pubblici per ammodernare il campo di Gioiosa Marea

Il Comune di Gioiosa Marea ha ufficializzato un accordo con il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il trasferimento di un contributo di 700mila euro destinato alla manutenzione e all’adeguamento dell’impianto sportivo comunale di Sottogrotte. Il Sindaco Giusi La Galia e il Capo del Dipartimento per lo Sport, Flavio Siniscalchi, hanno firmato l’accordo che consentirà l’avvio dei lavori grazie al finanziamento ottenuto dal bando Sport e Periferie 2023.

L’obiettivo principale dei lavori è rendere il campo sportivo pienamente funzionale e conforme alle norme per la disputa dei tornei di calcio. La Giunta Comunale ha approvato, lo scorso maggio, il primo stralcio funzionale del progetto esecutivo, che prevede interventi di manutenzione straordinaria sul terreno di gioco, con l’installazione di erba sintetica, oltre a lavori per l’adeguamento igienico-sanitario degli spogliatoi e dei servizi igienici delle tribune. È inoltre prevista la posa di pannelli fotovoltaici e l’adeguamento dell’impianto elettrico per migliorare l’efficienza energetica della struttura.

Il Sindaco Giusi La Galia ha sottolineato l’importanza di questi interventi per la comunità: “Sono lavori attesi da tutti gli sportivi e dall’intera comunità gioiosana, in particolare dalle famiglie che riconoscono l’importanza sociale dello sport per i nostri giovani. Stiamo accelerando i tempi per rendere il campo sportivo pienamente agibile e fruibile, oltre che adeguato agli standard moderni e sostenibili”.

L’installazione di erba sintetica e l’adeguamento degli spogliatoi rappresentano interventi fondamentali per creare un impianto più sicuro e accogliente. L’uso di pannelli fotovoltaici e la modernizzazione dell’impianto elettrico sono finalizzati a rendere la struttura sportiva all’avanguardia, favorendo la crescita dello sport locale e offrendo alla comunità uno spazio moderno e sostenibile per l’aggregazione.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo