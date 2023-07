Anthony Barbagallo contro la chiusura del punto nascita a Bronte

Protesta per la chiusura del punto nascita di Bronte: “Un colpo al territorio”.

La decisione di chiudere temporaneamente il punto nascita dell’ospedale di Bronte scatena proteste. Anthony Barbagallo, segretario regionale del PD Sicilia, annuncia un’interrogazione alla Camera e un provvedimento all’Ars per difendere il territorio.

La decisione di chiudere temporaneamente il punto nascita dell’ospedale di Bronte ha scatenato la rabbia e la delusione. Secondo Anthony Barbagallo, segretario regionale del PD Sicilia e deputato nazionale, si tratta di un ulteriore sfregio verso l’intera comunità, composta da circa 50.000 cittadini.

Barbagallo ha definito questa decisione inaccettabile e ancora più odiosa in un momento in cui l’afflusso di utenti aumenta a causa del turismo. Ha sottolineato che nonostante gli annunci e i proclami, il sistema sanitario nel centrodestra sembra essere solo uno strumento per ottenere consenso elettorale, negando nel contempo servizi essenziali e indebolendo costantemente le strutture sanitarie territoriali, come quella di Bronte.

Il segretario regionale del PD Sicilia ha annunciato il deposito di un’interrogazione presso la Camera dei Deputati e un provvedimento analogo all’Ars, l’Assemblea Regionale Siciliana, tramite la deputazione regionale del PD a Palazzo dei Normanni.

