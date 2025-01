Il Coro Lirico Siciliano celebra Sant’Agata a Catania

In occasione dei Festeggiamenti agatini, organizzati dal Comitato ufficiale promosso dal Comune di Catania, il Coro Lirico Siciliano, diretto da Francesco Costa e presieduto da Alberto Munafò Siragusa, sarà protagonista di due importanti eventi. Le celebrazioni intrecciano musica, tradizione e memoria, rendendo omaggio alla martire catanese.

Il 2 febbraio, alle 21, presso la Chiesa di San Domenico, avrà luogo un concerto diretto da Marco Frisina, compositore di spicco nel panorama della musica sacra contemporanea. L’evento, che coinvolge il Coro Lirico Siciliano e l’Orchestra Sinfonica Giovanile del Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania, rappresenta un momento di riflessione musicale dedicato agli ultimi istanti della vita di Sant’Agata. Tra i brani in programma spicca “Vergine buona”, l’inno scritto dallo stesso Frisina. La serata sarà arricchita dalla drammaturgia di Daniela Cori, dalle interpretazioni di Francesca Agate e Plinio Milazzo e dalla presenza del soprano Chiara Taigi.

Il 3 febbraio, nella tradizionale “Serata del tre”, Piazza del Duomo ospiterà il concerto lirico corale diretto da Giuseppe Romeo, con la partecipazione dell’Orchestra Giovanile “Vincenzo Bellini”. Tra le esecuzioni figurano la “Cantata in onore della nostra concittadina S. Agata” di Salvatore Nicolosi Sciuto, proposta in prima assoluta per celebrare il 140° anniversario della nascita, e altri brani liturgici come l’antifona «Stans beata Agatha» di Filippo Tarallo. Verranno inoltre riproposte composizioni simboliche, tra cui “Inno del Centenario” di Rosario Licciardello e il tradizionale canto popolare “Viva Sant’Agata” di Pietro Branchina.

La serata vedrà anche il debutto del coro di voci bianche “I Fanciulli di Agata”, formato dagli studenti delle scuole catanesi, recuperando un’antica tradizione musicale legata alla festività. L’evento sarà presentato da Ruggero Sardo.

