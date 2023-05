Cambia il tempo: allerta gialla in Sicilia piogge deboli al mattino

L’arrivo di una circolazione depressionaria ha causato deboli piogge in molte parti dell’Italia nella prima parte del giorno. La Protezione Civile ha diramato allerta meteo gialla in tutta la Sicilia. Tuttavia, la situazione sta migliorando, poiché l’aria secca sta soppiantando l’umidità responsabile delle precipitazioni. Secondo le previsioni meteo, il litorale tirrenico, il litorale meridionale e le zone interne sono state le più colpite, con cieli molto nuvolosi o coperti al mattino e piogge, anche temporalesche, in attenuazione dal pomeriggio. In serata, ci saranno schiarite. Sul litorale ionico, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite. Sull’Appennino, cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi, ma in serata ci saranno schiarite.

La situazione meteo sta per peggiorare ad inizio settimana. L’anticiclone subtropicale cederà sotto la spinta di un cavo d’onda di matrice nord-atlantica a partire da lunedì 8 maggio. Ciò porterà ad un nuovo incremento della copertura nuvolosa e piogge, in particolare sulla Sicilia occidentale. Il basso Tirreno sarà da quasi calmo a poco mosso, mentre il canale e il mare di Sicilia saranno mosso. I venti saranno deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali, mentre il zero termico sarà nell’intorno di 3500 metri.

