Decesso all’Ingrassia, Bonsignore denuncia gravi criticità sanitarie

Un decesso presso l’Ospedale Ingrassia di Palermo ha sollevato preoccupazioni sulla gestione del sistema sanitario regionale. La vicenda riguarda una paziente che, dopo aver atteso su una barella del Pronto Soccorso per otto giorni, è deceduta in circostanze ancora da chiarire. Sul caso è intervenuto Giuseppe Bonsignore, segretario regionale della Cimo (Confederazione Italiana Medici Ospedalieri), sottolineando che situazioni simili non sono rare ma rappresentano una realtà consolidata negli ospedali siciliani.

“Non si tratta di un evento isolato – ha dichiarato Bonsignore – bensì della norma in molti Pronto Soccorso della Sicilia, dove la carenza di posti letto costringe pazienti e familiari ad affrontare attese estenuanti. Questo genera frustrazione che spesso si riversa ingiustamente sul personale sanitario, già sottoposto a enormi pressioni.”

La figlia della paziente ha presentato denuncia per ottenere chiarimenti, ma Bonsignore ritiene improbabile che la vicenda porti a un miglioramento del sistema. “Le ispezioni disposte dall’Assessorato Regionale alla Salute difficilmente identificheranno le vere responsabilità. È più probabile che vengano incolpati i medici per non aver trovato un posto letto inesistente, mentre i problemi strutturali rimarranno irrisolti.”

L’assessora alla Salute Giovanna Volo ha espresso cordoglio per l’accaduto, dichiarando: “Fatti come questo addolorano e allarmano.” Tuttavia, secondo Bonsignore, i segnali di crisi del sistema sanitario erano già evidenti. “La politica sembra agire solo in risposta a scandali mediatici, ignorando per il resto del tempo i problemi reali della sanità,” ha aggiunto.

L’episodio riflette una condizione diffusa, in cui la dignità dei pazienti viene sacrificata. “Alla figlia della paziente – conclude Bonsignore – vogliamo dire che non è colpevole di quanto accaduto. Quanto successo all’Ingrassia avrebbe potuto verificarsi ovunque, poiché il problema non risiede nella professionalità dei medici, ma nella cronica assenza di risorse.”

