Successo per “Sight for Kids” a Sant’Agata Militello

Il Club di Sant’Agata Militello, sotto la presidenza dell’architetto Sandra Russo, ha condotto con successo il service nazionale “Sight for Kids.” Questa iniziativa ha permesso di effettuare ben 87 screening visivi gratuiti presso le scuole dell’infanzia dell’Istituto comprensivo “G. Marconi” e altre sedi.

Questo service, parte del Multidistretto Lions 108 ITALY, si concentra sulla prevenzione dell’ambliopia, comunemente conosciuta come occhio pigro, nei bambini dai 0 ai 6 anni. La presidente Russo ha sottolineato l’importanza di tali attività di screening visivo, eseguite con successo in due giornate presso le scuole dell’infanzia menzionate.

In totale, sono stati visitati 87 bambini, di cui 10 sono stati classificati in codice rosso, indicando la necessità di ulteriori valutazioni, e 18 in codice giallo, suggerendo la probabilità di futuri bisogni di correzione visiva. Le visite sono state effettuate dalla Dottoressa Maria Briguglio, oculista pediatrica, e dalla Dottoressa Maria Luisa Monteleone, ortottista, che hanno ricevuto l’apprezzamento e il ringraziamento del Club.

Per i bambini in codice giallo, il problema visivo potrebbe richiedere occhiali, ma l’ambliopia non è ancora una preoccupazione. Nel caso del codice rosso, è probabile che i bambini abbiano problemi visivi che richiedono terapia per prevenire l’ambliopia.

Il Club ringrazia il dirigente scolastico Ingegnere Antonino Macula, i medici oculisti, le maestre e i giovani pazienti coinvolti in questa iniziativa. Inoltre, il prossimo evento organizzato dalla presidente Russo si terrà il 9 dicembre a Rocca di Capri Leone, con un focus sulla prevenzione dell’ictus cerebrale e la partecipazione di illustri relatori, incluso il dott. neurologo Franco Di Maria, delegato distrettuale.

© Riproduzione riservata.