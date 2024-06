Intitolazione sottosezione Giardini Naxos ad Angelo Spadaro

Si è tenuta ieri la cerimonia per l’intitolazione della Sottosezione della Polizia Stradale di Giardini Naxos (ME) alla memoria del Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Angelo Gabriele Spadaro, Medaglia d’Oro al Merito Civile. Spadaro è deceduto in servizio il 15 gennaio 2019, investito da un autoarticolato mentre prestava soccorso sull’A/18. All’evento hanno partecipato il Direttore Centrale per le Specialità della Polizia di Stato, Prefetto Renato Cortese, il Prefetto di Messina Cosima Di Stani, il Questore di Messina Annino Gargano e varie autorità civili e militari locali. Era presente anche il Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Giuseppe Muscolino, anch’egli Medaglia d’Oro al Merito Civile e vittima del dovere per le gravi ferite riportate nell’incidente in cui perse la vita Spadaro.

Il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Sicilia Orientale, Nicola Spampinato, ha aperto la cerimonia esprimendo gratitudine verso i suoi collaboratori, lodando il loro senso del dovere e le virtù civiche. Spampinato ha sottolineato come l’intitolazione della sottosezione a Spadaro rappresenti un tributo a un fedele servitore dello Stato, che ha sacrificato la propria vita per gli obiettivi istituzionali.

Nel suo intervento, il Prefetto Renato Cortese ha affermato: “Intitolando la sottosezione della Polizia Stradale ad Angelo non stiamo solo apponendo una targa o cambiando un nome, ma stiamo riconoscendo il valore di un uomo che ha vissuto per ‘servire e proteggere'”. Ha inoltre sottolineato l’importanza della memoria, che contribuisce a costruire un senso di identità e continuità attraverso l’esempio di uomini come Spadaro, ricordandoci ogni giorno il valore del coraggio e dell’integrità di chi serve la comunità con la divisa.

Alla memoria di Angelo Gabriele Spadaro è stata dedicata una targa commemorativa e un bassorilievo in marmo, realizzato da un artigiano su commissione dei colleghi del Reparto. La cerimonia è culminata con la benedizione del Cappellano della Polizia di Stato Giovanni Ferrari e un momento di raccoglimento.

Durante questo momento, il Sostituto Commissario della Polizia di Stato Giannantonio Spadaro, comandante della Sottosezione e fratello del Vice Sovrintendente Angelo Gabriele Spadaro, ha espresso con profonda commozione il suo orgoglio per l’intitolazione della Sottosezione alla memoria del fratello, ribadendo l’impegno a migliorare i livelli di sicurezza stradale.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo