Arrestato 30enne di origine romena per tentato omicidio della madre

Un trentenne di origine romena è stato sottoposto a fermo con l’accusa di tentato omicidio nei confronti della madre cinquantenne. L’episodio si è verificato all’interno di un’abitazione situata a Montelepre, in provincia di Palermo. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni effettuate dai Carabinieri della stazione locale e dalla sezione radiomobile della compagnia di Partinico, l’uomo avrebbe aggredito la madre durante una lite domestica, tentando di strangolarla.

La donna è riuscita a sottrarsi alla presa del figlio e ad abbandonare l’abitazione, trovando rifugio in un esercizio pubblico nelle vicinanze. All’interno del bar, i presenti si sono immediatamente attivati per prestarle soccorso e hanno contattato le forze dell’ordine. Trasportata in ospedale a Partinico, la vittima ha riferito ai militari l’accaduto.

Gli investigatori, sulla base del racconto della donna e delle risultanze raccolte nell’immediato, hanno identificato il presunto aggressore, che è stato successivamente rintracciato e fermato nel giro di poche ore. L’uomo è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo ha convalidato il fermo, disponendo per l’indagato la misura cautelare della detenzione in carcere.

