Nozze vip tra Leotta e Karius, celebrità in festa a Vulcano, oggi il “sì”

È giunto il giorno del matrimonio tra Diletta Leotta, nota conduttrice di Dazn, e Loris Karius, portiere del Newcastle. Oggi, alle ore 19, nella chiesa delle Grazie di Gelso a Vulcano, i due celebri volti pronunceranno il loro “sì”. Diletta Leotta, nata e cresciuta a Catania, ha iniziato la sua carriera televisiva presso Antenna Sicilia, diventando in breve tempo uno dei volti più riconoscibili dello sport su Dazn.

La giornata di festeggiamenti ha avuto inizio ieri con l’arrivo di numerosi ospiti vip, tra cui amici, parenti e colleghi della coppia. Tra i presenti spiccano nomi di rilievo come Chiara Ferragni, Michelle Hunziker con la figlia Aurora, i Me contro Te (Sofia Scalia e Luigi Calagna), Elisabetta Canalis, Elena Barolo con Alessandro Martorana, Roby Sinopoli (moglie di Claudio Marchisio), Eleonora Brunacci e Mariano Di Vaio. Altri celebri invitati includono Elodie, le sorelle Eleonora e Barbara Berlusconi, l’attore Luca Argentero e la moglie Cristina Marino.

I festeggiamenti pre-matrimoniali sono culminati in un white party tenutosi ieri sera, caratterizzato da balli fino a tarda notte con il futuro sposo al dj set. Durante la serata, Diletta Leotta ha sfoggiato diversi abiti, tra cui mini dress con strascico che richiamavano un abito da sposa. Resta ancora segreto l’abito che la conduttrice indosserà per la cerimonia odierna.

Alla cerimonia parteciperà anche la piccola Aria, figlia della coppia, sebbene troppo giovane per svolgere il ruolo di damigella.

L’arrivo di personalità di spicco a Vulcano ha portato una ventata di glamour e celebrità all’isola, trasformando il matrimonio in un evento mediatico di rilievo. La presenza di figure influenti come Chiara Ferragni e Michelle Hunziker ha attirato l’attenzione dei media, rendendo il matrimonio tra Leotta e Karius un evento indimenticabile sia per i partecipanti che per il pubblico.

