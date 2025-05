Parcheggiatore abusivo a Catania, “O mi date 5 euro o vi vengo a cercare”

Due cittadini indiani, parcheggiata l’auto in piazza Spirito Santo per trascorrere una serata in centro dopo il lavoro, sono stati avvicinati da un uomo che, con atteggiamento intimidatorio, ha richiesto il pagamento di cinque euro per la sosta. I due hanno inizialmente evitato di consegnare la somma, fingendo di non capire e dirigendosi verso un ristorante della zona. Al loro ritorno, il soggetto ha ripreso a pretendere il denaro, minacciandoli con il supporto di un uomo di 35 anni di origine marocchina, il quale ha pronunciato la frase: «qui siamo a Catania, funziona così: o date i soldi o vi vengo a cercare, ho preso il numero di targa».

Il 35enne ha inoltre colpito una delle vittime con schiaffi al volto e alla nuca, per rafforzare la minaccia e far intendere che avrebbe potuto usare violenza in caso di mancato pagamento. Le vittime hanno chiesto aiuto alle Forze dell’Ordine, che sono intervenute tempestivamente, interrompendo la condotta illecita. L’aggressione è stata documentata da un video ripreso con uno smartphone.

Nonostante l’intervento imminente della Polizia, i due aggressori hanno tentato la fuga alla vista degli agenti, ma il cittadino marocchino è stato raggiunto e arrestato per tentata estorsione aggravata, con la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva. L’uomo ha precedenti per spaccio, rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Il Giudice per le Indagini Preliminari di Catania ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere, ritenendo necessaria tale misura cautelare. La Polizia di Stato, ricordando l’esempio dei due giovani, invita gli automobilisti a non cedere a richieste illecite di denaro per la sosta e a segnalare la presenza di parcheggiatori abusivi tramite l’app “YouPol”, promuovendo così una collaborazione tra cittadini e Forze dell’Ordine.

