Fincantieri inaugura un nuovo traghetto green per la Sicilia

Si è tenuta oggi presso il cantiere navale di Palermo la cerimonia del taglio della lamiera per il nuovo traghetto che Fincantieri sta realizzando per la Regione Siciliana. All’evento hanno presenziato Biagio Mazzotta, Presidente di Fincantieri, Luigi Matarazzo, Direttore Generale della Divisione Navi Mercantili, e Marcello Giordano, Direttore del cantiere, accogliendo l’Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Onorevole Alessandro Aricò, delegato dal Presidente della Regione Siciliana, Senatore Renato Schifani.

Il traghetto, destinato a collegare la Sicilia con le isole di Lampedusa, Linosa e Pantelleria, sarà interamente costruito a Palermo con consegna fissata per il 2026. L’inizio dei lavori segue la firma del contratto tra la Regione e Fincantieri, siglato nel 2023, che prevede una spesa iniziale di quasi 120 milioni di euro e include l’opzione per una seconda unità.

Con questa iniziativa, la Regione Siciliana diventerà la prima in Italia a possedere un traghetto di proprietà esclusiva, un progetto che mira a rafforzare i collegamenti con le isole minori, fornendo un mezzo moderno e sostenibile.

L’unità, un traghetto di tipo Ropax Classe A, presenta avanzate caratteristiche tecnologiche, in particolare per la sostenibilità ambientale. Con una lunghezza di circa 140 metri e una stazza lorda di 14.500 tonnellate, potrà ospitare fino a 1.000 passeggeri e 200 automobili, raggiungendo una velocità massima di 19 nodi. Sarà alimentato da un motore dual fuel a diesel e gas naturale liquefatto (LNG), il combustibile marino più ecologico ad oggi disponibile. Inoltre, grazie a un impianto fotovoltaico e a un sistema di batterie, sarà possibile mantenere l’unità in porto senza emissioni per circa quattro ore.

“La cerimonia di oggi segna l’avvio di un progetto di rilevanza strategica, confermando il ruolo centrale del nostro cantiere palermitano,” ha dichiarato Biagio Mazzotta, Presidente di Fincantieri, sottolineando come questo progetto coniughi “eccellenza industriale e sviluppo del territorio.” Ha evidenziato l’impegno verso tecnologie ecologiche, rispondendo alle esigenze di transizione energetica.

Anche il Presidente della Regione, Senatore Renato Schifani, ha espresso soddisfazione, definendo il progetto come “simbolo di progresso e attenzione alle necessità della comunità.” Ha ribadito che “questa nave rappresenta un impegno concreto per migliorare i collegamenti e la qualità della vita degli abitanti delle isole minori.” Schifani ha sottolineato inoltre l’importanza di coinvolgere Fincantieri per valorizzare le competenze locali, creando nuove opportunità lavorative.

L’Assessore Regionale Alessandro Aricò ha evidenziato come “il governo Schifani sia stato il primo in Italia ad attivare i fondi Pnrr per l’acquisto di mezzi navali.” Aricò ha aggiunto che il progetto, interamente siciliano, rappresenta un’opera strategica per il territorio e ha anticipato l’intenzione di esercitare il diritto di opzione per un’ulteriore nave.

