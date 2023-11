Sicilia: approvata manovra finanziaria da 800 milioni di euro

La Giunta Regionale ha recentemente approvato una manovra finanziaria di notevole portata, stimata intorno ai 800 milioni di euro, che sarà presto presentata all’Assemblea Regionale per l’approvazione definitiva. Il Governatore Renato Schifani, accompagnato dall’Assessore all’Economia Marco Falcone, ha presentato la Legge di Stabilità 2024 in una conferenza stampa, definendola una “svolta” per la regione.

Schifani ha sottolineato che questa manovra rappresenta un cambiamento significativo rispetto all’anno precedente, quando furono necessari fondi statali Fsc a causa di limitate risorse finanziarie regionali, alcuni dei quali furono successivamente oggetto di contestazione legale. Quest’anno, invece, l’intera manovra si basa su risorse regionali, eliminando così le potenziali contestazioni sul fronte delle coperture finanziarie. Schifani ha ringraziato l’Assessore Marco Falcone per il suo impegno incessante e la sua competenza.

Il Governatore ha sottolineato l’importanza dell’accordo raggiunto con il governo centrale, evidenziando che molti governi precedenti avevano tentato senza successo. Grazie alla collaborazione con il governo Meloni, la Sicilia è riuscita a ottenere un risultato quasi storico. Quest’anno, la regione ha ricevuto 300 milioni di euro, cifra che aumenterà gradualmente fino a raggiungere i 600 milioni entro il 2030, rappresentando così la principale contribuzione regionale alle spese sanitarie.

Il Governatore ha definito questa manovra “con una chiara impronta politica” e ha menzionato specificamente le misure per contrastare la disoccupazione, comprese in essa. Queste misure prevedono incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato e mirano a incoraggiare i giovani a tornare in Sicilia dopo aver lasciato la regione in cerca di lavoro.

Schifani ha concluso la conferenza stampa affermando che il governo regionale si impegna a eliminare la precarietà del lavoro, evitando la creazione di lavoratori precari e cooperative, segnando così una nuova fase per la Sicilia.

L’Assemblea Regionale Siciliana sta attualmente procedendo con una manovra correttiva, con l’obiettivo di approvare la manovra entro la prossima settimana, anche se dovessero emergere ulteriori modifiche al testo originale.

