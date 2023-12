Manutenzione autostradale: chiusure tra Brolo e Patti

Autostrade Siciliane ha annunciato l’avvio di lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria lungo l’autostrada A/20 Messina-Palermo. Questi interventi sono finalizzati al ripristino conservativo delle gallerie, ma comporteranno alcune interruzioni alla normale circolazione stradale.

La parzializzazione della carreggiata sarà in vigore dalle 07 del 9 gennaio fino alle ore 20 del 31 gennaio. Durante questo periodo, la corsia di emergenza, marcia o sorpasso verrà chiusa alternatamente in entrambe le direzioni di marcia.

Inoltre, dal 9 al 18 gennaio, nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 6, sarà effettuata la chiusura al traffico veicolare del tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Brolo (km.84+135) e Patti (km.66+600) in direzione Messina. Ciò comporterà l’obbligatorietà dell’uscita allo svincolo di Brolo e il rientro allo svincolo di Patti per i veicoli provenienti da Palermo.

Dal 19 al 26 gennaio, sempre tra le 21 e le ore 6, verrà chiuso il tratto autostradale tra gli svincoli di Patti (km.66+600) e Brolo (km.84+135) in direzione Palermo. In questo caso, l’obbligatorietà dell’uscita sarà allo svincolo di Patti, con rientro allo svincolo di Brolo per i veicoli provenienti da Messina che transitano in direzione Palermo.

Queste misure sono necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori e il buon esito delle operazioni di manutenzione. Gli automobilisti sono invitati a pianificare i loro spostamenti considerando queste temporanee interruzioni sulla Messina-Palermo.

