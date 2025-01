Fondazione ITS lancia corso gratuito innovativo per informatica biomedica

Il nuovo corso gratuito per Informatico Biomedicale, organizzato dalla Fondazione ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita A. Volta di Palermo in collaborazione con ELIS, Mediterranean Health Innovation Hub (M.H.I.H.) e Beehive Società Cooperativa Sociale, sta riscuotendo grande interesse a Trapani. Tale iniziativa si rivolge a un settore in forte crescita grazie all’avanzamento delle tecnologie e alla crescente interazione tra sanità e informatica.

Il programma mira a formare professionisti specializzati nello sviluppo di software per la salute, nella creazione di applicazioni per la gestione dei dati clinici, nella telemedicina e nelle analisi predittive basate sui big data. Tali competenze trovano applicazione nella gestione di infrastrutture IT complesse, nell’integrazione di sistemi ospedalieri e nello sviluppo di soluzioni Biomed e Biotech.

Il corso, completamente gratuito, è stato avviato il 30 ottobre e prevede una durata di due anni con termine ad aprile 2026. È rivolto a diplomati di scuola secondaria superiore, residenti o domiciliati in Sicilia, inclusi studenti universitari e lavoratori. Sono previsti 2000 ore complessive di formazione: 1200 dedicate a lezioni e laboratori, e 800 di stage presso aziende nazionali e internazionali. Le lezioni si svolgono part-time, dal lunedì al venerdì, presso la sede di Beehive Società Cooperativa Sociale a Trapani, con un massimo del 20% di assenze consentite.

Durante il percorso, gli studenti potranno conseguire certificazioni, tra cui Cambridge per la lingua inglese, due certificazioni informatiche e il patentino di primo soccorso. Saranno inoltre disponibili borse di studio e opportunità di esperienze all’estero tramite il Programma Erasmus+. Vista la grande partecipazione, il bando è stato riaperto per consentire ulteriori candidature entro il 10 febbraio.

Per informazioni, è possibile contattare il numero +39 3313395431 o consultare il sito ufficiale: www.itsvoltapalermo.it.

