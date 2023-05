Il Coro Lirico Siciliano a Parigi con La Sonnambula di Bellini

Il Coro Lirico Siciliano e Vincenzo Bellini, il celebre compositore catanese, hanno sempre avuto un forte legame, tanto che Bellini è stato considerato il vero “nume tutelare” dell’ente lirico siciliano. Il 12 maggio prossimo, il Coro Lirico Siciliano debutterà all’Opéra de Massy, Paris Sud, con l’opera lirica “La Sonnambula”, di cui Bellini è autore insieme a Felice Romani. L’opera, uno dei tre capolavori del compositore, sarà rappresentata in un innovativo allestimento curato dalla regista Francesca Lattuada.

La rappresentazione sarà accompagnata dalla superba Orchestre de l’Opéra de Massy, diretta per l’occasione da Federico Santi, e dal Coro Lirico Siciliano, che si esibiranno insieme per la terza volta in una produzione dell’opera. Nel cast, di indiscusso valore e livello, spiccano Daniela Cappiello nel ruolo eponimo, Marco Ciaponi nel ruolo di Elvino, Francesca Pia Vitale in quello di Lisa e Alexey Birkus in quello di Conte Rodolfo. I ruoli comprimari saranno invece interpretati da Isabel de Paoli e dal siracusano Gianni Giuga.

L’opera ha già ottenuto numerosi successi nei vari teatri francesi che hanno collaborato alla coproduzione, come il Clermont Auvergne Opéra, l’Opéra de Vichy, l’Opéra Grand Avignon, l’Opéra de Limoges, l’Opéra de Metz Métropole e l’Opéra de Reims. La rappresentazione si concluderà il 25 maggio presso il Théâtre Impérial – Opéra de Compiègne.

Il Coro Lirico Siciliano continua così il suo instancabile lavoro di esportazione e valorizzazione dei grandi capolavori di Bellini in varie parti del mondo, attraverso la bellezza della lunga melodia del celebre cigno catanese.

