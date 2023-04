Cronoscalata Linguaglossa: trionfa il siracusano Luigi Fazzino

Luigi Fazzino trionfa alla 3^ edizione della Cronoscalata Linguaglossa – Piano Provenzana Etna – Nord Trofeo Ciccio Giuffrida. Il pilota siracusano, a bordo della sua Peugeot Pa 2000 Turbo, ha completato il tracciato in 7’35.37, confermando così il pronostico della vigilia. Al secondo posto Franco Caruso, al volante della sua Zytec Np01-2, con il tempo di 7’44.71. Terza piazza per Dario Gentile a bordo della sua Honda Pa21S, che ha tagliato il traguardo in 8’13.19. Andrea Currenti ha vinto il Campionato Italiano Bicilindriche con il tempo di 10’09.15, mentre nella categoria auto storiche si sono registrati i successi di Giuseppe Riccobono, Edoardo Piazza, Giombattista Motta e Antonio Piazza.

Il sindaco di Linguaglossa, Luca Stagnitta, ha dato il via alla competizione, esprimendo grande soddisfazione per il numero di partecipanti, aumentato del 35% rispetto agli altri anni. Quest’anno hanno partecipato automobilisti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, in particolare da Malta. Il primo cittadino ha sottolineato come queste manifestazioni siano un importante strumento di promozione del territorio, oltre che un evento sportivo di valenza nazionale.

