Finanziati oltre duemila voucher per i giovani sportivi siciliani

La Regione Siciliana ha stanziato ulteriori 2.062 voucher per incentivare la pratica sportiva tra i giovani dell’isola. L’Assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo ha completato l’iter amministrativo per l’erogazione dei buoni, includendo così tutte le richieste precedentemente escluse a causa di fondi limitati. In precedenza erano già stati distribuiti 14.247 voucher.

«Con questa misura – ha dichiarato il presidente della Regione, Renato Schifani – abbiamo dato l’opportunità a migliaia di giovani di avvicinarsi allo sport, allontanandoli in molti casi da potenziali distrazioni pericolose. Lo sport non solo promuove il benessere fisico, ma favorisce anche la socialità, la comunità e l’educazione ai sani valori. Sono soddisfatto che siamo riusciti a soddisfare tutte le richieste pervenute».

L’assessore regionale Elvira Amata ha sottolineato che si tratta di «un provvedimento fortemente voluto dal governo regionale, reso possibile grazie all’incremento delle risorse finanziarie nella recente manovra di bilancio. Questo ha permesso di ampliare l’accesso ai voucher sportivi a tutti i richiedenti, promuovendo la massima partecipazione dei giovani alle attività sportive. È una chiara testimonianza dell’attenzione del governo Schifani verso un ambito di grande rilevanza inclusiva».

I voucher sono destinati ai giovani siciliani di età compresa tra i 6 e i 16 anni, appartenenti a famiglie con un reddito ISEE non superiore a 12 mila euro annui. Tali voucher possono essere utilizzati esclusivamente per l’iscrizione e la partecipazione alle attività sportive organizzate da associazioni e società dilettantistiche con sede legale in Sicilia, affiliate a federazioni sportive o enti riconosciuti dal Coni o dal Cip.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo