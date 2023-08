Etna in preallarme per attività vulcanica, aeroporto operativo

Fase Preallarme attivata sull’Etna: possibile attività vulcanica imminente.

Autorità locali adottano misure precauzionali ma l’aeroporto di Catania rimane operativo nonostante il cambiamento di allerta.

Il Dipartimento regionale della Protezione Civile siciliana ha alzato il livello di attenzione dall’indicazione di ‘Attenzione’ a quello di ‘Preallarme’ per l’Etna, segnalando una probabilità significativa di un’attività vulcanica imminente. In questo contesto, sono state diramate istruzioni operative per gestire la situazione.

Le misure di accesso alle aree sommitali del vulcano rimangono valide secondo le disposizioni contenute nelle “Procedure di allertamento Rischio vulcanico e modalità di fruizione per la zona sommitale del vulcano Etna”. Queste regole sono specificate nell’ordinanza della Prefettura di Catania n. 18709 del 4 aprile 2013.

I sindaci dei comuni locali e gli altri enti interessati sono chiamati a mettere in atto le misure previste da tali procedure. Queste comprendono la chiusura delle aree coinvolte, il monitoraggio costante dell’evoluzione dei fenomeni in corso, l’attivazione del Centro operativo comunale e delle strutture locali di Protezione Civile, oltre alle azioni delineate nel Piano comunale di Protezione Civile vigente.

Nonostante il bollettino di allerta per l’aviazione civile abbia cambiato il suo livello da verde a giallo, attualmente l’aeroporto internazionale di Catania non è stato influenzato da impatti operativi significativi. Tuttavia, è stata segnalata una difficoltà tecnica sulla pagina web ufficiale dell’aeroporto, dove risulta “impossibile caricare la lista dei voli”.

