Schifani: «Dalla Chiesa, esempio per generazioni»

Nel 44º anniversario della tragica morte del generale Carlo Alberto dalla Chiesa, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha reso omaggio a una figura che ha incarnato, con fermezza e dedizione, l’impegno dello Stato nella lotta contro la mafia. Durante una cerimonia svoltasi in via Isidoro Carini a Palermo, luogo della strage in cui il generale perse la vita, Schifani ha deposto una corona d’alloro, ricordando come Dalla Chiesa abbia affrontato con coraggio il proprio dovere, pagandone il prezzo più alto.

«Il generale Dalla Chiesa – ha affermato Schifani – con la sua integrità e il suo impegno incrollabile, ha pagato con la vita il prezzo del suo senso del dovere e della sua fedeltà alle istituzioni». Nel suo discorso, il presidente ha sottolineato il significato profondo del sacrificio di Dalla Chiesa, considerandolo un simbolo dello Stato nella sua lotta contro il crimine organizzato.

Schifani ha inoltre rivolto un pensiero a Emanuela Setti Carraro, moglie del generale, e all’agente di scorta Domenico Russo, anch’essi uccisi nell’attentato. «In questo giorno – ha proseguito Schifani – il mio pensiero va anche a sua moglie, Emanuela Setti Carraro, e all’agente Domenico Russo, vittime innocenti della mano mafiosa. Il loro sacrificio non può essere mai dimenticato».

Il presidente della Regione ha ribadito l’importanza di preservare la memoria di queste figure eroiche, affinché il loro esempio continui a essere una guida morale e un monito per le generazioni future. L’iniziativa di commemorazione rappresenta un momento di riflessione sulla necessità di non abbassare la guardia nella battaglia contro la criminalità organizzata e di ricordare coloro che hanno sacrificato la propria vita per il bene comune.

