Gastroenterologia Pediatrica, Romano rappresenta l’Italia in Europa

Il Professor Claudio Romano, Ordinario di Pediatria e Direttore del reparto di Gastroenterologia Pediatrica e Fibrosi Cistica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria G. Martino di Messina, è stato recentemente nominato rappresentante per l’Italia nel Comitato Europeo di Gastroenterologia Pediatrica. La nomina è avvenuta durante una riunione svoltasi a Barcellona, in Spagna, e il Professor Romano assumerà il suo incarico per un periodo di tre anni.

Il Comitato Europeo di Gastroenterologia Pediatrica, parte della Società Europea di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica (ESPGHAN), è un organismo consultivo che supervisiona e coordina le attività di ricerca e i programmi di formazione nel campo della Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica a livello europeo. In questo contesto, il ruolo del Professor Romano sarà cruciale per rappresentare l’Italia, contribuendo attivamente allo sviluppo e alla promozione delle iniziative scientifiche e formative all’interno del Comitato.

Già Presidente della Società Italiana di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica, il Professor Romano è riconosciuto per la sua lunga esperienza e per i suoi significativi contributi alla ricerca in questo settore. La sua elezione a livello europeo rappresenta un importante riconoscimento del suo impegno e delle sue competenze, confermando l’autorevolezza della sua figura nel panorama medico-scientifico internazionale.

L’incarico del Professor Romano all’interno del Comitato Europeo di Gastroenterologia Pediatrica si inserisce in un contesto di crescente collaborazione tra esperti del settore, mirata a migliorare le pratiche cliniche e ad aggiornare continuamente gli standard di cura per i giovani pazienti affetti da patologie gastroenterologiche e epatiche in Europa.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo