Sud Chiama Nord: nuovi ruoli e responsabilità all’Ars

Matteo Sciotto, membro di Sud Chiama Nord, ha assunto l’incarico di Deputato-Segretario all’Ars con 41 preferenze su 58 votanti, succedendo a Davide Vasta. Ismaele La Vardera è stato designato Capogruppo del medesimo partito.

“Ringrazio Cateno De Luca”, ha dichiarato La Vardera, “per avermi indicato quale capogruppo, e i miei colleghi per avermi espresso fiducia unanime. Un gesto che mi onora e mi responsabilizza a fare sempre meglio. Il fatto che io sia il capogruppo più giovane al Parlamento siciliano è esempio della capacità del nostro leader Cateno di investire sui giovani e per questo lo ringrazio. Buon lavoro anche al neo segretario d’aula Matteo Sciotto che ringrazio per il lavoro egregio svolto finora come capogruppo”.

Matteo Sciotto ha espresso soddisfazione per l’elezione: “Sono profondamente onorato per essere stato eletto Deputato-Segretario all’Ars con il sostegno di 41 voti su 58 votanti. Questa elezione rappresenta per me non solo un grande privilegio, ma anche una responsabilità significativa nei confronti del popolo siciliano. Desidero ringraziare calorosamente tutti coloro che hanno espresso fiducia in me, così come il mio partito, Sud Chiama Nord, per l’appoggio e la fiducia dimostrati durante questo percorso”.

