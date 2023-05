Proroga in vista per la cardiochirurgia pediatrica di Taormina

Proroga in vista dopo incontro tra Asp, assessorato e Fondazione Bambino Gesù.

Cardiochirurgia pediatrica di Taormina: proroga in vista dopo incontro tra Asp, assessorato e Fondazione Bambino Gesù. Il capogruppo del M5S all’Ars, Antonio De Luca, afferma che si sta avvicinando la proroga della convenzione per mantenere in vita l’importante unità ospedaliera.

De Luca ha seguito da vicino lo sviluppo della situazione e si è dichiarato felice di aver contribuito a mantenere aperto il reparto, che rischiava di chiudere tra poche settimane. Tuttavia, sottolinea che la lotta per salvare il Centro di Taormina non è ancora finita e che continuerà a combattere quotidianamente per questo obiettivo.

De Luca ha atteso il risultato dell’incontro presso il Sirina, vicino alle porte del Centro, dove ha discusso con gli operatori e il direttore sanitario, Paolo Cardia, riguardo al lavoro che li attende.

© Riproduzione riservata.