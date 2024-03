Iniziati i lavori di messa in sicurezza del territorio a Gioiosa Marea

Avviati i lavori di messa in sicurezza del territorio comunale, il sindaco La Galia sottolinea l’importanza per il turismo. Il comune ha avviato interventi di messa in sicurezza finanziati dal Ministero dell’Interno per due milioni e mezzo di euro. Le prime opere riguardano la regimentazione delle acque piovane su strade come Gioiosa Guardia, Rupe e San Filippo.

Il sindaco La Galia e l’amministrazione esprimono soddisfazione per l’inizio dei lavori. La Galia commenta: “Questi interventi sono attesi da tempo e mirano alla tutela del territorio e alla promozione turistica. Consentiranno un accesso agevole a Gioiosa Guardia e al monte Meliuso.”

