Messina, furto in negozio di ferramenta: due messinesi arrestati dai Carabinieri

Sorpresi dai Carabinieri: Due pregiudicati messinesi arrestati in flagranza di reato per furto aggravato Messina, La notte del 14 aprile è stata turbata dall’intervento dei Carabinieri della Stazione di Messina Giostra, che hanno arrestato due messinesi già noti alle forze dell’ordine per furto aggravato. I militari dell’Arma stavano svolgendo un servizio di controllo del territorio nella zona nord del capoluogo peloritano, quando hanno sorpreso i due uomini che stavano rubando in un negozio di ferramenta.

Nonostante il tentativo di fuga, i presunti ladri sono stati bloccati e la refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. Dopo l’udienza di convalida celebrata con rito direttissimo, il Giudice del Tribunale di Messina ha disposto nei confronti degli arrestati la misura cautelare dell’obbligo di firma alla Polizia Giudiziaria. I Carabinieri della Stazione di Messina Giostra continuano il loro impegno quotidiano nella prevenzione dei reati e nella tutela dei cittadini.

