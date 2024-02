Droga a Palermo: operazione dei Carabinieri numerosi gli arresti

I Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno condotto un’ampia operazione antidroga nella città, culminata in significativi sequestri e arresti. L’azione ha portato al recupero di oltre 25 chilogrammi di sostanze stupefacenti e all’arresto di sei individui.

Il Nucleo Radiomobile di Palermo ha arrestato due giovani del luogo, di 28 e 24 anni, già conosciuti alle forze dell’ordine, per detenzione e spaccio di droga. Durante un controllo nella zona della Fiera del Mediterraneo, sono stati trovati in possesso di 100 panetti di hashish, per un totale di 10 chili.

In un’altra operazione, sempre condotta dal Nucleo Radiomobile, è stata scoperta una quantità considerevole di hashish e due pistole in una piazzuola pubblica nel quartiere Zen-San Filippo Neri. La polizia ha anche arrestato una donna di 39 anni per spaccio e furto di corrente elettrica, trovando circa 40 dosi di crack e hashish nella sua abitazione, insieme a un allaccio abusivo alla rete elettrica.

La Compagnia di Piazza Verdi ha arrestato altre 5 persone coinvolte nel traffico di droga, mentre grazie al cane “Ron” del nucleo Cinofili cittadino, sono stati recuperati 10 chili di hashish dall’abitazione di due coniugi nel quartiere Villagrazia.

Ulteriori arresti sono avvenuti in diverse zone della città, inclusi un 30enne agrigentino trovato in possesso di droga mentre guidava la propria auto e un 47enne palermitano con fumo e denaro sospetto.

Tutti gli arresti sono stati convalidati dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo. Le indagini sono in corso per individuare i fornitori di droga e altre persone coinvolte. La droga sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per le necessarie verifiche.

