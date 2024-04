Criticità al PTA di Tortorici, Leanza: appello per soluzioni immediate

Il Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) di Tortorici si trova al centro delle attenzioni, suscitando crescenti preoccupazioni nel contesto sanitario locale. In risposta a ciò, Calogero Leanza del Partito Democratico ha sottolineato l’importanza di interventi tempestivi e mirati per ottimizzare le risorse disponibili e garantire assistenza sanitaria di qualità. Questo impegno, sottolinea Leanza, si è manifestato sin dal suo insediamento, con la collaborazione stretta dell’amministrazione comunale guidata dal dott. Carmelo Rizzo Nervo.

Le criticità del PTA di Tortorici sono evidenti, principalmente legate alla carenza di personale specializzato e alla mancanza di strumentazioni per esami diagnostici cruciali. La mancanza di specialisti quali diabetologi, dermatologi ed endocrinologi, unita alla sospensione di servizi precedentemente attivi, ha determinato un notevole disagio per pazienti e comunità.

In questa cornice, Leanza e l’amministrazione comunale hanno sollecitato interventi immediati da parte delle autorità competenti per garantire il diritto alla salute per tutti i residenti della zona. Questo impegno congiunto si inserisce in una strategia volta a preservare e migliorare l’accesso ai servizi sanitari, fondamentali per il benessere della comunità di Tortorici.

