Festa abusiva di Halloween con oltre mille partecipanti a Bagheria

La Guardia di Finanza di Palermo ha individuato una festa di Halloween non autorizzata, organizzata in una villa privata a Bagheria, dove si erano radunate oltre mille persone. Le operazioni di controllo sono state effettuate dai militari della Compagnia di Bagheria, nell’ambito delle consuete attività di verifica intensificate in occasione di Halloween. L’evento era stato ampiamente pubblicizzato attraverso i social media, con un passaparola attivo su piattaforme come Instagram e WhatsApp. Grazie alla diffusione capillare online, è stato possibile richiamare un elevato numero di partecipanti, attratti da un sistema di prenotazione gestito tramite i numeri di contatto forniti su una locandina digitale.

Gli organizzatori della festa, un gruppo di uomini e donne locali tra i 25 e i 30 anni, avevano creato una vera e propria struttura di intrattenimento all’interno della villa. La proprietà era stata allestita con un impianto per DJ e amplificazione, un bar interno alla sala da ballo e uno esterno situato vicino alla piscina. Il costo d’ingresso, fissato a 20 euro, comprendeva l’accesso alla festa e la consumazione di alcolici, mentre il servizio guardaroba era offerto al prezzo di due euro per capo.

Durante i controlli, è emersa la totale assenza delle autorizzazioni necessarie per la sicurezza pubblica, previste per eventi di questo tipo. Inoltre, è stato accertato che la somministrazione di alcolici era avvenuta senza alcun permesso. La Guardia di Finanza ha avviato ulteriori verifiche economico-finanziarie per accertare la gestione dei ricavi, raccolti senza le dovute certificazioni fiscali. Gli organizzatori dell’evento sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Termini Imerese per violazione dell’art. 681 del Codice Penale, riguardante l’apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento.

La Guardia di Finanza prosegue nelle azioni contro l’abusivismo commerciale, con l’obiettivo di garantire condizioni di mercato leali per gli operatori economici che rispettano le normative vigenti.

