Condannato a tre anni per violenza sessuale 58enne a Gioiosa Marea

La serata di martedì scorso è stata segnata dall’arresto di un 58enne da parte dei Carabinieri della Stazione di Gioiosa Marea. Il provvedimento è stato eseguito in base a un’ordinanza di carcerazione domiciliare emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Messina. L’uomo è stato condannato a tre anni di reclusione per violenza sessuale e atti persecutori aggravati, perpetrati contro la sua ex fidanzata a partire dal maggio 2018.

La decisione di applicare la detenzione domiciliare è stata presa in sostituzione della pena detentiva in carcere, come stabilito dalla sentenza del Tribunale di Tempio Pausania (SS) nel maggio 2021, confermata dalla Corte d’Appello competente e diventata irrevocabile nel marzo di quest’anno.

Gli atti per i quali l’uomo è stato condannato includono molestie, minacce e violenze fisiche e psicologiche nei confronti della sua ex compagna. Tali comportamenti comprendevano ripetuti contatti telefonici molesti, minacce di divulgare materiale sessualmente esplicito e pedinamenti sul luogo di lavoro.

In una circostanza, l’uomo ha persino costretto la vittima ad avere un rapporto sessuale nonostante i suoi ripetuti rifiuti.

L’arresto è avvenuto dopo che i Carabinieri di Gioiosa Marea hanno ricevuto l’ordine di carcerazione e individuato il soggetto.

L’uomo è stato quindi informato del provvedimento restrittivo e condotto al suo domicilio, dove è rimasto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

