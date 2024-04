Il cammino delle rappresentative siciliane nel Torneo delle Regioni

Le Rappresentative siciliane di calcio a 5 hanno concluso la loro partecipazione ai quarti di finale del Torneo delle Regioni con risultati variabili. La selezione Under 19 ha ottenuto una vittoria contro il Veneto con un punteggio finale di 5-3 a Reggio Calabria.

Il match è stato caratterizzato da una prestazione di carattere da parte dei ragazzi siciliani, che hanno saputo ribaltare il risultato a loro favore. Nella stessa sede, l’Under 17 ha sconfitto le Marche con un netto 6-3, dimostrando una performance di alto livello.

Tuttavia, l’Under 15 non è riuscita a superare l’Emilia Romagna, subendo una sconfitta per 6-2 a Polistena, Reggio Calabria. Nonostante l’impegno, gli isolani non sono riusciti a imporsi contro un avversario forte e aggressivo.

Le semifinali del torneo sono ora in programma, con le squadre che si sfideranno per un posto nella finale. L’Under 19 affronterà il Campania, mentre l’Under 17 si troverà di fronte alla squadra campana, già campione in carica.

Gli appassionati possono aspettarsi incontri avvincenti e ricchi di emozioni mentre le Rappresentative siciliane cercano di raggiungere l’obiettivo finale.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo