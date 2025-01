Lotteria Italia: vinti 2 milioni in una pasticceria a Palermo

Un biglietto vincente della Lotteria Italia 2024, associato al premio da 2 milioni di euro, è stato venduto presso la pasticceria Porretto, situata in via Luigi Galvani 51 a Palermo. La figlia della titolare, ha espresso grande emozione per l’evento, dichiarando: “Finora non si è fatto vivo nessuno, io sono arrivata da poco e continuo a fare il mio lavoro, anche se l’emozione è tantissima”. La notizia è giunta solo questa mattina alla giovane, che ha confermato l’entusiasmo diffuso tra il personale del locale.

La ragazza ipotizza che il fortunato possa essere un cliente abituale, vista la posizione periferica della pasticceria: “La nostra pasticceria non è molto frequentata da turisti non trovandosi vicino al centro cittadino, la nostra clientela è generalmente locale”, ha precisato.

Non è la prima volta che la dea bendata fa tappa presso la pasticceria Porretto, ma mai con premi di tale entità. “In passato abbiamo avuto qualche vincita, ma mai così importante. La più alta è stata al Superenalotto ed era da 25mila euro”, ha ricordato la giovane. Concludendo, ha espresso la speranza che il vincitore o la vincitrice possa farsi avanti e condividere la gioia con il punto vendita che ha reso possibile il fortunato colpo: “Speriamo che chi ha vinto il biglietto si palesi e ci faccia magari un bel regalo”.

