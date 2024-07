Allerta Stromboli, Schifani: «Pronti a chiedere emergenza nazionale»

Allerta rossa per il vulcano Stromboli, con le autorità regionali che seguono attentamente l’evoluzione della situazione. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha dichiarato che la situazione è monitorata costantemente in collaborazione con il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina. «Siamo in costante contatto con il capo della nostra Protezione civile, Salvo Cocina, che, a sua volta, è in rapporto con la Protezione civile nazionale, la prefettura di Messina, il sindaco di Lipari, l’Ingv e le altre componenti del sistema di Protezione civile», ha spiegato Schifani.

Il governatore ha annunciato che è pronta la richiesta di stato di emergenza nazionale e mobilitazione straordinaria a Roma. «Oggi richiederemo a Roma la dichiarazione di stato di emergenza nazionale e di mobilitazione straordinaria», ha confermato Schifani. Questa misura si rende necessaria per garantire una risposta tempestiva e coordinata alle eventuali emergenze derivanti dall’attività del vulcano.

La Protezione civile regionale, guidata da Salvo Cocina, mantiene un dialogo continuo con le autorità nazionali e locali, inclusa la prefettura di Messina e il sindaco di Lipari.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) è coinvolto nel monitoraggio scientifico dell’eruzione, fornendo dati cruciali per l’analisi della situazione.

La decisione di Schifani di richiedere lo stato di emergenza nazionale evidenzia la gravità della situazione e la necessità di una risposta coordinata a livello nazionale. Le autorità locali e regionali rimangono in allerta, pronte a intervenire con misure straordinarie per proteggere la popolazione e mitigare i rischi associati all’attività vulcanica.

