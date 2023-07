Incendi devastanti a Palermo: l’appello dei deputati M5S al governo

Deputati siciliani del Movimento 5 Stelle chiedono soluzioni immediate per la crisi ambientale e sanitaria.

I deputati siciliani del Movimento 5 Stelle hanno lanciato un appello urgente al governo italiano per affrontare la grave crisi ambientale che sta colpendo Palermo e la provincia. Dopo i violenti incendi che hanno causato danni materiali per milioni di euro, tre vittime e migliaia di sfollati, ora si aggiunge il pericolo della diossina nell’aria.

L’interpellanza, presentata da Valentina D’Orso, deputata palermitana e prima firmataria del documento, è indirizzata ai Ministri della Salute, dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, nonché al Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali. L’obiettivo è ottenere risposte tempestive e concrete riguardo alle misure da adottare per affrontare questa emergenza.

Gli incendi, che hanno colpito diverse zone della Sicilia, hanno richiesto il coordinato intervento di numerose squadre di soccorso, tra cui vigili del fuoco, Protezione civile, Corpo Forestale, carabinieri, polizia di Stato, Polizia municipale e volontari. La distruzione della Chiesa del Convento di Santa Maria di Gesù ha rappresentato una perdita inestimabile del patrimonio artistico e storico della città, compresa la danneggiamento delle spoglie di San Benedetto il Moro, compatrono di Palermo.

Inoltre, le autorità locali hanno segnalato la presenza di diossina nell’aria, particolarmente elevata nella zona circostante la discarica di Bellolampo. I livelli di diossina misurati sono risultati dieci volte superiori ai limiti consentiti, sollevando seri allarmi riguardo alla salute dei cittadini e all’impatto sull’ecosistema e sui terreni agricoli.

Nell’interpellanza, la deputata D’Orso ha chiesto ai Ministri se siano a conoscenza di tali fatti e se intendano intervenire prontamente per garantire controlli e azioni adeguate a protezione della salute pubblica. “La situazione è critica – afferma D’Orso – dobbiamo agire con determinazione e prontezza per mitigare gli effetti negativi sull’ambiente e sulla salute dei cittadini. È indispensabile la cooperazione tra le autorità locali e i ministeri coinvolti per affrontare questa emergenza”.

La trasparenza e l’impegno delle istituzioni sono fondamentali per affrontare questa crisi. I deputati del Movimento 5 Stelle sottolineano l’importanza di agire in modo tempestivo per proteggere la salute dei cittadini e preservare l’ambiente per le generazioni future. La situazione richiede una risposta immediata e coordinata, affinché Palermo possa tornare alla normalità nel più breve tempo possibile.

Il governo italiano è ora chiamato a rispondere alle istanze dei deputati siciliani e ad adottare misure efficaci per fronteggiare questa drammatica situazione. La tutela della salute pubblica e la protezione dell’ambiente devono essere priorità assolute, e solo attraverso un’azione unita e responsabile sarà possibile superare questa crisi senza precedenti.

