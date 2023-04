Caltabellotta: sequestrati beni per 670mila euro a coppia di truffatori

Guardia di Finanza sequestra beni a coppia di coniugi “socialmente pericolosi” a Caltabellotta.

Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza di Sciacca (AG) ha eseguito il sequestro dei beni immobili e mobili registrati nella disponibilità di una coppia di coniugi residenti a Caltabellotta (AG), su disposizione del Tribunale di Palermo – Sezione I Penale e Misure di Prevenzione. Il provvedimento cautelare è stato richiesto dalla Procura della Repubblica di Sciacca, che ha avanzato al Tribunale di Palermo proposta per l’applicazione nei confronti dei due coniugi delle misure di prevenzione personali e patrimoniali previste dal codice antimafia.

I due coniugi, già condannati per truffa aggravata e millantato credito, sono coinvolti in numerosi procedimenti penali per reati analoghi commessi dal 2014 al 2020. Gli stessi sono stati accusati di aver falsamente prospettato a più persone di poterli agevolare nell’assunzione presso una importante società di capitali di rilevanza nazionale operante nel settore dei servizi finanziari, ottenendo in cambio il versamento di consistenti somme di denaro.

L’indagine ha rivelato che i due coniugi avevano predisposto una fittizia sede sindacale a Palermo, nella quale ricevevano le ignare vittime, a cui venivano poi fatti sottoscrivere falsi contratti di lavoro e fornite rassicurazioni in ordine al buon esito dell’operazione di assunzione, ricevendo in cambio cospicue somme di denaro, oggetto di successivo trasferimento all’estero.

Gli accertamenti economico-patrimoniali e finanziari hanno evidenziato l’incompatibilità tra il patrimonio acquistato e nella disponibilità della coppia ed i redditi dalla stessa dichiarati ai fini delle imposte sulle persone fisiche, con una sproporzione tra entrate lecite ed uscite costante nel tempo e via via progressiva. Il Tribunale di Palermo ha ritenuto che tutti gli acquisti effettuati, almeno a partire dal 2014, fossero stati realizzati utilizzando proventi derivanti da attività illecite.

L’operazione di sequestro ha riguardato un’abitazione ed un compendio immobiliare ad uso commerciale siti nel comune di Caltabellotta e due autovetture, per un valore complessivo stimato in euro 670.000 circa. I provvedimenti sono di natura cautelare e saranno oggetto di contraddittorio in sede di procedimento di prevenzione.

© Riproduzione riservata.