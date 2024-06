Brolo, il sindaco Laccoto annuncia le deleghe nella giunta comunale

Durante la prima riunione di giunta post-elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno a Brolo, il Sindaco Giuseppe Laccoto ha distribuito le deleghe assessoriali.

Carmelo Ziino, nominato Vicesindaco, è stato incaricato di gestire Contenzioso, Bilancio, Tributi, Rapporti con le Società partecipate, Commercio, Attività produttive, Artigianato, Marketing Territoriale, Ced e Innovazione Tecnologica, Politiche energetiche, Valorizzazione e sviluppo del Centro Storico.

Tina Fioravanti è responsabile di Servizi Sociali, Politiche Sociali, Politiche Familiari, Politiche del Lavoro, Politiche per l’integrazione, Pari opportunità, Rapporti con le Associazioni di Volontariato e Politiche delle Contrade.

Nuccio Ricciardello ha ottenuto le deleghe per Turismo, Spettacolo, Sport, Verde pubblico, Decoro Urbano, Gestione Rifiuti, Igiene ambientale, Politiche ambientali e Spiaggia.

Cono Condipodero si occuperà di Formazione Professionale, Pubblica Istruzione, Asilo Nido, Biblioteca, Politiche giovanili e Rapporti con le Associazioni giovanili.

Amedeo Arasi è stato incaricato di Manutenzione e Patrimonio, Servizi idrici e fognari, Viabilità, Autoparco, Politiche agricole e della Pesca, Bandi Europei e programmazione comunitaria, Attività Ricreative e del Tempo Libero e Protezione Civile.

Il Sindaco Laccoto ha riservato per sé le deleghe a Personale, Polizia Municipale, Lavori Pubblici e Programmazione, Urbanistica ed Edilizia, Servizi Cimiteriali, Sicurezza Urbana, Attività culturali, Sanità, Rapporti Istituzionali e altre materie non specificate.

Il Sindaco ha dichiarato: “Siamo al lavoro con rinnovato vigore per riscontrare agli impegni presi con gli elettori che ci hanno onorato della loro fiducia. I primi adempimenti sono quelli legati alla stagione estiva, per fornire servizi di qualità a turisti e residenti. Sono certo che sapremo lavorare come squadra, insieme ai consiglieri di maggioranza, avendo chiaro l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sociale ed economico del nostro comune.”

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo