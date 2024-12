Ospedale Piemonte, cambiano le modalità per il Pronto Soccorso

Da mercoledì 11 dicembre 2024, entreranno in vigore nuove modalità di accesso al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Piemonte, parte dell’IRCCS Centro Neurolesi di Messina. L’iniziativa è stata introdotta in conformità con le direttive dell’Assessorato Regionale alla Sanità per migliorare la gestione dei flussi e delle priorità mediche.

Il nuovo sistema prevede l’uso di cinque codici colore per distinguere le diverse tipologie di intervento. Il codice Bianco rappresenterà i casi di non urgenza, per i quali è previsto un contributo economico di 25 euro da parte dell’utente. Il codice Verde sarà riservato alle urgenze minori, mentre il codice Azzurro, introdotto con questa riforma, identificherà le urgenze differibili. Le situazioni più critiche saranno classificate con il codice Arancione, dedicato alle urgenze, e il codice Rosso, riservato ai casi di emergenza immediata.

La Direzione Strategica dell’IRCCS, con il supporto dell’ingegnere Antonino Longo Minnolo, responsabile del Servizio Informatico Aziendale (SIA), ha curato l’adeguamento organizzativo del Pronto Soccorso. Questo intervento mira a ottimizzare la gestione delle emergenze-urgenze e migliorare l’efficienza degli accessi. La nuova classificazione è stata pensata per garantire una risposta più mirata e tempestiva alle diverse necessità sanitarie.

