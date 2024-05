Tragedia nel palermitano, cinque operai perdono la vita a Casteldaccia

Cinque operai hanno perso la vita in un tragico incidente sul lavoro a Casteldaccia, nel palermitano. Un sesto operaio è stato trasportato in condizioni gravi all’ospedale Policlinico di Palermo, dopo essere stato intubato. L’incidente ha coinvolto sei operai di una ditta privata incaricata di lavori fognari per conto dell’Amap, la società che gestisce le condotte idriche e fognarie a Palermo.

Gli operai stavano eseguendo lavori di manutenzione su un impianto di sollevamento delle acque fognarie per conto dell’Amap. Durante le operazioni, alcuni di loro hanno cominciato ad avvertire malori, presumibilmente a causa di un’eventuale intossicazione da idrogeno solforato, che può causare irritazioni alle vie respiratorie e soffocamento. Uno dei lavoratori è riuscito a uscire dall’impianto e a dare l’allarme, mentre gli altri sei sono rimasti intrappolati e hanno perso conoscenza a causa delle esalazioni.

I vigili del fuoco e i sanitari del 118 sono intervenuti per soccorrere gli operai, tentando di rianimarli sul posto. Purtroppo, cinque di loro non hanno resistito e sono deceduti sul luogo dell’incidente, mentre il sesto è stato trasferito d’urgenza al Policlinico dopo essere stato intubato.

Il presidente della Regione Renato Schifani ha espresso profondo cordoglio per la perdita degli operai: “È un dolore profondo quello che ho provato alla notizia della morte degli operai a Casteldaccia. A nome mio e di tutta la giunta esprimo il più sincero cordoglio alle famiglie delle vittime per la terribile e inaspettata tragedia che le ha colpite”.

