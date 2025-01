Discarica di Mazzarrà, 32 milioni per la messa in sicurezza

Il prossimo 9 gennaio, presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), sarà siglato l’Accordo di Programma Quadro per lo sblocco dei fondi del PNRR destinati alla messa in sicurezza della discarica di Mazzarrà Sant’Andrea, situata in contrada Zuppà. Questo intervento urgente mira a fronteggiare una grave crisi ambientale che coinvolge la comunità locale e l’intero comprensorio.

La firma dell’accordo avverrà alla presenza di figure istituzionali di rilievo, tra cui il Ministro Gilberto Pichetto Fratin, l’Onorevole Tommaso Calderone, Presidente della Commissione Bicamerale per il contrasto dei disagi derivanti dall’insularità, l’Assessore Regionale Roberto Di Mauro, il Sindaco di Mazzarrà Sant’Andrea Carmelo Pietrafitta, il dirigente generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti, dott. Arturo Vallone, e l’Ingegnere Capo del Genio Civile, dott. Santi Trovato.

L’intervento, del valore complessivo di oltre 32 milioni di euro, comprende la progettazione, l’esecuzione e il collaudo di lavori indispensabili per il confinamento della sorgente di contaminazione, il risanamento delle matrici ambientali e la riqualificazione del sito. La chiusura definitiva della discarica dismessa è uno degli obiettivi principali.

“Sono felice di poter condividere questo risultato con i miei concittadini e con tutto il comprensorio – ha dichiarato il Sindaco Carmelo Pietrafitta – Il 9 gennaio scriveremo una pagina importante per la tutela ambientale del nostro territorio. Ringrazio l’Onorevole Tommaso Calderone per il costante supporto, il Ministro Pichetto Fratin per l’attenzione dimostrata e l’Assessore Roberto Di Mauro per aver verificato di persona la situazione critica. Un particolare ringraziamento va al dott. Arturo Vallone, sempre presente e disponibile. Questo è un traguardo cruciale per la nostra comunità.”

Con la sottoscrizione dell’accordo, prende avvio un percorso fondamentale per la tutela ambientale e la valorizzazione del territorio.

