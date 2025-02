3 febbraio 1957 nasce Carosello, la pubblicità diventa spettacolo

ACCADDE OGGI – Era Il 3 febbraio 1957, una data storica per la televisione italiana con la messa in onda della prima puntata di Carosello, il programma pubblicitario che avrebbe cambiato per sempre il modo di fare comunicazione commerciale in Italia. Trasmissione cult della Rai, Carosello divenne un appuntamento fisso per milioni di italiani, scandendo la quotidianità delle famiglie per vent’anni, fino alla sua chiusura il 1° gennaio 1977.

L’idea alla base del programma era innovativa: gli spot pubblicitari erano trasformati in veri e propri mini spettacoli, della durata di due minuti e 15 secondi, di cui solo gli ultimi 30 secondi potevano contenere il messaggio promozionale esplicito. Questo vincolo portò alla creazione di sketch comici, animazioni e racconti che resero celebre il format, coinvolgendo attori, registi e disegnatori di grande talento.

Tra i protagonisti più noti di Carosello si ricordano Totò, Eduardo e Peppino De Filippo, Mina, Virna Lisi, Ugo Tognazzi e il celebre duo Franco e Ciccio. Anche il mondo dell’animazione contribuì al successo della trasmissione con personaggi iconici come il Caballero e Carmencita di Lavazza e il Signor Bonaventura per il formaggino Mio.

Oltre al suo impatto culturale, Carosello ebbe un ruolo cruciale nella crescita economica del Paese, contribuendo allo sviluppo della pubblicità televisiva e influenzando i consumi degli italiani. Il suo stile unico, lontano dai semplici annunci commerciali, rimane ancora oggi un esempio di comunicazione efficace e creativa.

