Taormina Film Festival e Taoarte 2023: eventi culturali di rilievo

Taormina, la capitale culturale della Sicilia brilla con il Festival del Cinema e Taoarte.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha elogiato l’eccezionale programmazione culturale del Taormina Film Festival e di Taoarte. Secondo Schifani, l’offerta di eventi di alta qualità conferma la reputazione e il prestigio di Taormina come luogo di grande rilevanza culturale. L’importante programma, che include artisti di calibro internazionale e spettacoli teatrali ed esposizioni d’arte, testimonia il ruolo centrale di Taormina come palcoscenico naturale di fama mondiale.

Schifani ha sottolineato che la Sicilia ospita un terzo dei beni monumentali dell’Italia, e la regione si impegna a proteggerli attraverso un mix di confronto, interlocuzioni, programmazione e dibattito. Il governo attuale continua l’impegno del precedente governo Musumeci nel settore culturale, lasciando un’agenda viva e fortemente identitaria. Schifani ha sottolineato l’importanza di essere orgogliosi della propria identità e di non sottomettersi a atteggiamenti di superiorità da parte di altri, sia a livello nazionale che internazionale.

L’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, ha espresso grande soddisfazione per il ricco programma culturale proposto dalla Fondazione, guidata dalla sovrintendente Ester Bonafede e dai direttori artistici Beatrice Venezi e Barrett Wissman. L’obiettivo è offrire un’offerta turistica completa che attiri visitatori da tutto il mondo, in particolare coloro che cercano eventi culturali di rilievo. Amata ha anche evidenziato l’impegno del governo nella valorizzazione e crescita del settore cinematografico, sottolineando che il festival del cinema è stato interamente prodotto internamente dalla Fondazione. Questo segna un nuovo inizio per riportare in alto il nome di questo festival, che è stato per molti anni un simbolo importante per la Sicilia.

© Riproduzione riservata.