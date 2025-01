Si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Medici di Trapani

Il primo gennaio 2025 ha segnato l’insediamento ufficiale del nuovo Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (OMCEO) della provincia di Trapani, in conformità con le direttive della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici. Il dottor Filippo Mangiapane assume la presidenza, succedendo al dottor Vito Barraco, per il mandato 2025-2028.

La dottoressa Lella Pantaleo, medico di medicina generale, è stata eletta vicepresidente, mentre il ruolo di tesoriere è stato affidato al dottor Alberto Albertini. Il dottor Giovanvito Rami è il nuovo segretario. Il Consiglio Direttivo, rinnovato per il quadriennio in corso, comprende: Filippo Mangiapane, Alberto Albertini, Maria Luisa Allotta, Giovanni Antonio Anastasi, Marcello Campione, Antonella Pollina, Rosario Lipari, Patrizia Maiorana, Anna Maria Li Causi, Angela Rita Lucia Pantaleo, Giovanvito Rami, Sabrina Salvo, Fabio Sorrentino, Gabriele Tripi e Claudia Venza.

Nel Collegio dei Revisori dei Conti sono stati eletti Giuseppa Colomba e Antonella Garitta come revisori effettivi e Benito Pandolfo come revisore supplente. Per la Commissione Albo Odontoiatri, confermata la presidenza del dottor Vito Sanci, affiancato dai colleghi Silvestro Accardo, Giovanni Cangemi, Giuseppe Davide Cerami e Federico Cruciata. Sanci e Cerami fanno parte anche del Consiglio Direttivo.

Il presidente Mangiapane ha dichiarato: “Sentiamo forte il dovere e l’onore di rispondere alle aspettative dei colleghi, con spirito di servizio, dedizione e passione.” Tra gli obiettivi strategici, il nuovo Consiglio si propone di promuovere una partecipazione attiva degli iscritti, potenziare il dialogo con le istituzioni sanitarie e universitarie, e organizzare attività formative, incluso il progetto scolastico “Biologia con curvatura biomedica” per orientare i giovani verso le professioni sanitarie.

Mangiapane ha infine sottolineato che l’impegno del Consiglio sarà rivolto a consolidare la fiducia dei cittadini nei confronti della professione medica, rafforzando il ruolo dell’Ordine sul territorio.

