Precariato in Sicilia, il PD chiede interventi seri dal governo

Il capogruppo del Partito Democratico all’Ars, Michele Catanzaro, ha criticato l’operato del governo siciliano in merito alla stabilizzazione dei lavoratori Asu. Secondo Catanzaro, il fallimentare governo Musumeci ha lavorato solo per slogan e promesse non mantenute, e la stabilizzazione dei lavoratori Asu si è risolta in un nulla di fatto.

I 4000 lavoratori Asu che da anni operano presso amministrazioni pubbliche siciliane si trovano ancora in una situazione di precariato, nonostante abbiano sviluppato competenze ben più impegnative di quelle connesse al loro status giuridico e un compenso quasi irrilevante. Per Catanzaro, è fondamentale che il governo affronti seriamente il fenomeno del precariato pubblico siciliano, attraverso iniziative legislative sistemiche e strutturali, e non episodiche e clientelari.

La mancata stabilizzazione dei lavoratori Asu è solo uno degli aspetti del precariato pubblico siciliano, che rappresenta una vera e propria emergenza sociale. È necessario adottare politiche volte a garantire la stabilità e la sicurezza del lavoro pubblico, valorizzando le competenze e le professionalità degli operatori.

Il Partito Democratico chiede al governo siciliano di affrontare il problema del precariato pubblico in modo deciso e concreto, ponendo fine a questa situazione di incertezza e di ingiustizia. La Sicilia ha bisogno di un lavoro pubblico stabile e di qualità, per garantire servizi efficienti e soddisfare i bisogni dei cittadini.

