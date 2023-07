Emergenza migranti a Lampedusa: Schifani incontra il sindaco

Situazione critica a Lampedusa: Schifani e Mannino discutono dei costi dell’emergenza.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha incontrato il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, per discutere dei costi derivanti dall’emergenza migranti. Schifani ha dichiarato la disponibilità a valutare misure straordinarie e un contributo economico per affrontare la situazione eccezionale dell’isola.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, si è incontrato con il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, per discutere della situazione critica causata dai continui sbarchi di migranti sull’isola. Durante l’incontro, sono stati affrontati i problemi legati alla gestione dei rifiuti, alla rimozione delle imbarcazioni abbandonate e al trattamento delle salme dei migranti deceduti. Il sindaco Mannino ha chiesto un contributo economico straordinario dalla Regione per far fronte a questi costi che gravano sul bilancio comunale.

Il presidente Schifani ha sottolineato l’eccezionalità della situazione, riconosciuta anche a livello internazionale, e ha dichiarato che il governo regionale valuterà l’adozione di misure straordinarie per sostenere Lampedusa. Schifani ritiene che sia doveroso mostrare un segnale tangibile di attenzione verso un territorio che da anni è il punto di ingresso dell’Europa per i migranti e non può sostenere da solo i costi derivanti dai flussi migratori. Auspica un ampio consenso, anche da parte delle forze di opposizione, considerando l’eccezionalità dell’evento.

